  le secteur de l’environnement à SBA a besoin de prendre son essor.

Installée dans ses fonctions le 04 Octobre 2020 directrice d’exécutif du secteur de l’environnement de la wilaya de Sidi Bel Abbés, madame Djaber Safia a choisi dans son programme de travail de rencontrer la société civile pour une première prise de contact d’une part et de discuter des problèmes liés aux activités qui concernent l’environnement de la wilaya d’autre part.

En réponse aux préoccupations exprimées par les membres de la société civile, madame la directrice a affirmé dans ses propos de circonstance que les nouvelles orientations visent a insuffler une nouvelle dynamique « je m’attends à ce que vous apportiez tout vos efforts et le soutien qu’il faut de mener ensemble les bonnes actions de tracer des objectifs dans la réhabilitation du secteur de l’environnement sur l’ensemble de la wilaya , afin d’améliorer le cadre de vie environnemental du citoyen mettant en exergue le programme national du développement durable. »

Cependant après un long débat animé de part et d’autre abordant les points noirs , la société civile a en ce sens engagé toute sa confiance envers la nouvelle directrice, de mener ensemble à bon port le programme avec compétence dans le strict respect des lois en vigueur et des directives visant les objectifs inscrits sur le programme national tracé récemment qui fait de l’environnement l’un des axes prioritaires .du développement sociaux économique de l’ Algérie nouvelle.

En terme de cette rencontre les participants ont témoigné de leur confiance envers le chef de service Naceri Mourad exhortant tout le personnel ainsi que la directrice de relever les défis qui se posent au secteur de l’environnement, d’accorder la priorité sur les problèmes du lac sidi Mohamed Benali, Oued M’Kerra, préservation des espaces verts, relancer le programme de croissance économique , encourager les PME et PMI émergentes dans l’économie verte et circulaire, et notamment les énergies renouvelables .

O.Rayan.