Le secteur de l’environnement sensibilise les élèves du C.E.M du nom du chahid Haouar Belabbes

Depuis plusieurs années la maison de l’environnement avec le soutien du secteur de l’éducation nationale en partenariat avec la conservation des forets et la société civile appliquent un programme d’animations riches d’informations, d’explications, et d’activités ludiques dans le domaine de l’appui à l’amélioration des déchets , de transmettre au jeune public les connaissances et les bonnes pratiques qui leur permettront d’agir en tant que porteur de message aux parents afin de mieux agir dans la réduction et la gestion des déchets, le tri selectif en général et celui du plastique en particulier une opération qui commence à la source (Foyer) en fonction des enjeux de développement durable . L’objectif de cette pédagogie d’animation vise à sensibiliser le plus grand nombre d’élèves en milieu scolaire des 3 paliers (primaire, moyen, et secondaire)et de définir les notions des déchets du cycle du recyclage, de découvrir la matière organique qui sert au composte et à la valorisation des déchets plastiques sans omettre ses effets néfastes portés sur la santé publique et sur l’environnement.

O .Rayan