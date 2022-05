Le wali de Sidi Bel Abbes, honore les représentants de la presse locale et nationale.

Le 3 Mai de chaque année est la journée internationale de la liberté de la presse, à cette occasion le wali Limani Mustapha a organisé au salon d’honneur du siège de la wilaya une rencontre conviviale avec les représentants de la presse locale et nationale ; cette cérémonie tenue, en présence du président APW et des autorités civiles et militaires locales ; dans son allocution le wali n’a pas manqué de saluer le rôle prépondérant que joue la presse dans sa contribution quotidienne pour le développement économique local, et national, Mr Limani mustapha a ajouté l’utilité de cet organe est :d’élucider et d’exposer les légitimes préoccupations citoyennes afin de les prendre en charge dans le cadre d’un intérêt d’ordre général. Profitant de cette occasion le chef de l’exécutif a informé les différents médias qu’il est essentiellement nécessaire, d’accompagner le programme environnemental de volontariat et de sensibilisation prévue dans les prochains jours lequel nécessite l’implication de tous les acteurs notamment ceux de la société civile à y participer aux actions de nettoiement de toutes les cités afin de redorer le blason de la ville de Sidi Bel Abbes. A la fin de la cérémonie la louable initiative prise par le wali de Sidi Bel Abbes qui a tenu à marquer la célébration de la journée mondiale de la Liberté de la presse en honorant des journalistes de différents supports de travail.

O.Rayan