Les présidents d’APC des 52 communes de la wilaya de sidi Bel Abbes en session de formation

Pour la mise en œuvre du développement local , et une meilleure gestion des collectivités locales conformément à l’article 39 du code communal algérien, une première session de formation au profit des présidents d’APC des 52 communes de la wilaya de Sidi Bel Abbes a été lancée par le wali Limani Mustapha ce matin du 6 mars 2022 en présence des formateurs et des cadres de l’administration locale; en ce sens lors de son allocution le chef de l’exécutif a exhorté les présidents d’APC à profiter de cette formation de grande envergure d’approfondir leurs connaissances dans la gestion locale.

Cette formation consacrée essentiellement aux élus communaux adaptée à leurs fonctions, seront encadrés par des formateurs du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, s’étalera jusqu’au mois de juin d’une façon alternée et discontinue se déroule à la salle de réunion de l’exécutif de la wilaya

L’objectif de cette initiation permet aux élus d’acquérir de parfaites connaissances dans le domaine de la gestion locale, et répondre aux besoins des citoyens, offrir un service de qualité afin d’améliorer leur quotidien en instaurant un climat de confiance avec l’administration.

Huit modules normalisés de formation vise également aux compétences de l’élu et à la mission qui lui a été confiée, comprend l’exploitation de la gestion communale, le budget communal, le programme de développement local, les marchés publics, l’état civil, la gestion des dangers, les ressources humaines et la fonction publique. L’élu local aura donc les capacités de définir les objectifs de développement dans sa commune durant les 5 années de mandat qui lui ont été accordés, maîtriser les techniques budgétaires et bien saisir l’importance du capital humain qui est considéré comme un partenaire essentiel dans l’élaboration du programme mis en œuvre par les APC.

O.Rayan