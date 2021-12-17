بمناسبة مباراة نهائي كأس العرب بين المنتخب الوطني ونظيره التونسي

شرطة سيدي بلعباس تدعو سائقي المركبات إلى تجنب السلوكات السلبية أثناء السياقة

بمناسبة إجراء مباراة نهائي كأس العرب بين المنتخب الوطني ونظيره التونسي المقررة هذا السبت 18 ديسمبر 2021 ، سطرت شرطة سيدي بلعباس مخططا أمنيا يتماشى مع هذا الحدث الرياضي، حيث تم تسخير تشكيلات أمنية من أجل ضمان إنسيابية حركة المرور على مستوى محاور ومفترقات الطرق والأماكن المعروفة بالإختناق المروري و مواجهة المخالفات المتسببة في حوادث المرور مع تجنيد فرق مختصة عبر مختلف مقاطع ومحاور الطرق ذات الحركية المرورية، مع تعزيز الدوريات في المحيط العمراني والأحياء والتجمعات السكنية لاستباق أي عملية إجرامية، قد تستهدف الأشخاص والممتلكات.

وفي نفس السياق تدعو شرطة سيدي بلعباس سائقي المركبات إلى تجنب السلوكات السلبية أثناء السياقة خلال التعبير عن فرحتهم بالفريق الوطني إعتبارا أنها تؤدي إلى وقوع حوادث مرور خطيرة ومميتة ، كما تدعوهم إلى ضرورة تفادي التعبير عن فرحتهم بإستعمال المفرقعات والألعاب النارية الخطيرة لما لها من أضرار على سلامتهم الجسدية، إضافة إلى ما قد ينجر عنها من خسائر مادية كالتسبب في نشوب الحرائق وخطورتها على سلامة مستعملها أو الأشخاص المتواجدين بالقرب منها .

كما تذكر شرطة سيدي بلعباس جميع المواطنين بالرقم الأخضر 48-15 المتواجد في الخدمة 24/24 ساعة وذلك بهدف طلب التدخل والنجدة أو التبليغ عن مختلف الحوادث .