بيــــــــان إعلامــــــــــي محافظة الغابات لولاية سيدي بلعباس

بيــــــــان إعلامــــــــــي

اختتمت، عملية تسليم خلايا النحل التي شرعت فيها محافظة الغابات لولاية سيدي بلعباس شهر ماي المنصرم، بتوزيع 410 خلية على 31 مستفيد موزعين عبر أقاليم بلديات سيدي بلعباس، تلاغ، سفيزف، و بلدية سيدي علي بن يوب.

و بذلك يكون العدد الإجمالي للمستفيدين من العملية التي تندرج ضمن برنامج الصندوق الوطني للتنمية الريفية، الهادف لدعم مربي المواشي و صغار المستثمرين في مجال الفلاحة، قد بلغ 295 مستفيد من 4420 خلية ممتلئة، موزعين عبر 41 بلدية، سبق و أن أودعوا طلباتهم و حظيت بقبول اللجنة الولائية المكونة من ممثلين عن محافظة الغابات و المقاطعات التابعة لها، مصالح مديرية الفلاحة، مصلحة البيطرة و المعهد التقني لتربية الحيوانات.

و قد ضم عدد المستفيدين 15 امرأة تنشط في مجال تربية النحل، بينما 135 مستفيد من 2180 خلية نحل، كانوا قد استفادوا من قطع أرضية لمزاولة هذا النشاط بقبول من محافظة الغابات، في إطار حق الانتفاع و الاستغلال للأراضي، أما عدد الخواص المستفيدين من العملية فقد بلغ 75 مستفيد من 1180 خلية، أما عدد التعاونيات الفلاحية الفردية و الجماعية فبلغ 85 مستفيد من 1060 خلية نحل.

محافظ الغابات