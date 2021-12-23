حجز وإتلاف أكثر من 05 أطنان من مادة الكاشير الفاسدة

في إطار المجهودات المبذولة من طرف شرطة سيدي بلعباس بالتنسيق مع مديرية التجارة الرامية إلى الحفاظ على صحة المستهلك والقضاء على كل أشكال التعدي على الصحة العمومية ، تمكنت المصلحتين من إكتشاف مستودع خاص بتخزين مادة الكاشير والنقانق والدجاج المدخن تنعدم فيه شروط النظافة ويحتوي على منتوجات منتهية الصلاحية ، مع إنعدام شروط النظافة والنظافة الصحية داخل غرفة التبريد بعد معاينة وجود حشرات وصراصير ، حيث قدرت الكمية الإجمالية لهذه المواد بأكثر من خمسة أطنان و07 قناطير و80 كلغ (5780 كلغ ).

هذه العملية جاءت بناءا على دوريات قامت بها مصالح التجارة رفقة شرطة سيدي بلعباس ليلة أمس ، على مستوى المنطقة الصناعية ، أين تم إكتشاف جزء كبير من هذه المنتوجات منتهية الصلاحية ، وجزء أخر مخزن في ظروف غير صحية أدت إلى تلفه بسبب إنقطاع الكهرباء وإرتفاع درجة الحرارة (19 درجة مئوية داخل غرفة التبريد) .

بعد القيام بالمعاينة الميدانية تم إتخاذ الإجراءات القانونية مع إتلاف وردم الكمية المذكورة .

شرطة سيدي بلعباس تدعو المواطنين إلى التبليغ عن مثل هذه الحالات حفاظا على صحتهم ، وتضع بين أيديكم الرقم الأخضر 48-15 المتواجد في الخدمة على مدار الساعة .