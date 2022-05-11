شرطة سيدي بلعباس تواصل حملات التفتيش والمراقبة

حجز وإتلاف أكثر من قنطارين من اللحم المفروم .

مواصلة لمهامها الرامية للحفاظ على الصحة العامة ، واصلت شرطة سيدي بلعباس حملات المراقبة التي شملت العديد من المحلات التجارية حيث تمكن أفراد الشرطة من الوقوف على عدة مخالفات من شأنها المساس بصحة وسلامة المستهلك من بينها حجز 215 كلغ من اللحم المفروم غير صالح للإستهلاك البشري .

هذه الكمية تم حجزها بعد قيام قوات الشرطة بدوريات مراقبة بالتنسيق مع المفتشية البيطرية لمديرية الفلاحة وعناصر مديرية التجارة لولاية سيدي بلعباس، أين تم معاينة عدة مخالفات عبر عدة محلات تجارية مكنت من حجز 215 كلغ من اللحم المفروم كانت موجهة لغرض الإستهلاك البشري والتي تم حجزها وإتلافها، في حين تم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .