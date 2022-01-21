قوات الشرطة توقف 06 أشخاص وتسترجع المسروقات

تمـكنت قوات الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس من وضع حد لنشاط 06

أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 50 سنة تورطوا في السرقة من داخل

المساكن بوسط المدينة منتهزين فرصة غياب أصاحبها.

فصول القضية تعود إلى إستغلال قوات الشرطة بالأمن الحضري الثاني

عشر لمعلومات تفيد بتعرض 03 مساكن إلى عملية السرقة عن طريق كسر قفل

الباب الرئيسي في غياب أصاحبها ، حيث طالت عدة أغراض على غرار أجهزة

كهرومنزلية و إلكترونية ، لتباشر المصلحة بفتح تحقيق معمق للكشف عن

ملابسات القضية، المحققون تمكنوا في ظرف وجيز من تحديد هوية المشتبه فيهم

الذين تم توقيفهم تباعا، كما تم إسترجاع المسروقات.

بعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية تحت الإشراف الدائم للسيد/

وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس المصلحة أنجزت إجراءا قضائيا ضد

السالفي الذكر عن تهمة تكوين جمعية أشرار، السرقة من داخل مسكن بتوافر

ظرفي الكسر و تعدد الجناة ، عرض أشياء مسروقة للبيع مع إخفاء أشياء

مسروقة قدموا بموجبهم أمام النيابة.