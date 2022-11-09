والي سيدي بلعباس يتفقد مشاريع عبر مناطق نائية بدائرة تسالة

في إطار خرجاته الميدانية التي يقوم بها والي الولاية الى دوائر وبلديات الولاية.

قام والي الولاية السيد سمير شيباني بمعية السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي الدكتور بلكوريصات عبد الكريم بزيارة عمل وتفقد الى بلديات دائرة تسالة وهذا صبيحة اليوم الاربعاء 09 نوفمبر الجاري. بحضور السيد الامين العام للولاية والسيدات والسادة : السلطات الامنية والعسكرية المندوب المحلي لوسيط الجمهورية عضو المرصد الوطني للمجتمع المدني رئيس دائرة تسالة المدراء التنفيذيون المعنيون بالزيارة

اول نقطة في زيارة السيد الوالي كانت الى بلدية عين تريد أين عاين حي 40 + 45 سكن ريفي مجمع بعين تريد أين أمر السيد الوالي بإعداد بطاقة تقنية لتهيئة الحي مع رصد غلاف مالي لهاته العملية

بعدها كانت للسيد الوالي معاينة مشروع إعادة تأهيل الطريق البلدي الرابط بالطريق الوطني رقم 139 بدوار النمايشة على مسافة 06كلم والتي تعتبر منطقة ظل وهو المشروع الذي سيفك العزلة عن ساكنة القرية. ليشرف بعدها السيد الوالي على وضع حيز الخدمة لمشروع إنجاز ملعب جواري بالعشب الإصطناعي بمزرعة زغلول لفائدة ساكنة المنطقة.

وفي بلدية السهالة اشرف السيد الوالي على وضع حيز الخدمة لمشروع التعبيد بالخرسانة الزفنية للطريق الرابط بالطريق الوطني رقم 97 ودوار السوالم باتجاه مجموعة المزارع التي تعتبر من مناطق الظل بسيدي بلعباس .

ليقوم بعدها السيد الوالي بمعاينة مشروع إنجاز نصف داخلية بمتوسطة بلقناديل لخضر وهو المشروع المتوقف أين اسدى تعليمات لبعث هذا المشروع مستقبلا .

آخر بلدية في زيارة السيد الوالي كانت إلى بلدية تسالة أين اشرف على وضع حيز الخدمة لمشروع التعبيد بالخرسانة الزفتية للطريق الوطني رقم 95 ومزرعة سي رشيد باتجاه مجموعة المزارع والتي تعتبر منطقة ظل

و في جانب المشاريع الموجهة لمناطق الظل اعطى السيد الوالي حيز الخدمة لمشروع إنجاز ملعب رياضي جواري بالعشب الإصطناعي بواد البسباس أين عاين السيد الوالي المشروع أين كان له لقاء مع ساكنة القرى والمزارع بالمنطقة .

آخر نقطة في زيارة السيد الوالي كانت الى متوسطة بن زايدي قدور أين اسدى تعليمات لتخصيص ارضية لبناء ستة القيام توسعة المتوسط وهذا لتخفيف الضغط على المتوسطة .

وفي ختام الزيارة كان السيد الوالي لقاء مباشر مع مختلف فعاليات المجتمع المدني على مستوى ثانوية بورومي علي وهذا للاستماع لمختلف انشغالاتهم على السيد الوالي والتي اكد لهم أنه سيأخذها بعين الاعتبار.