De Sidi Bel Abbes,  A.P.O.C.E  s’élance  vers un meilleur professionnalisme.

En effet , le bureau de wilaya de Sidi Bel Abbés A.P.O.C.E Organisation Nationale pour la protection et l’orientation du consommateur et son environnement représenté par son président Mr Belhadj Mokhtar, a organisé une rencontre régionale de deux jour le 29 et 30 Novembre regroupant plus de 7O membres de bureaux des différentes régions de l’ Est , du centre ceux du sud et de l’ouest du pays ; titrées sous le thème « pour un meilleur professionnalisme ». Au programme des deux journées d’étude et de formation qui marque une étape indispensable qu’ A.P.O.C.E organise chaque année, Sidi Bel Abbés a donc abrité la troisième rencontre présidée par Mr ZEBDI Mustapha lequel a abordé divers sujets clés qui doivent être traités, l’occasion unique de dresser le bilan d’activité de l’année 2019 consignant quelques réserves notamment dans la stratégie de la communication interne qui reste un moyen essentiel pour permettre à l’ensemble des participants de se réunir dans un espace de travail adopté à un échange professionnel , d’aborder les sujets à venir d’en faire un état des lieux ou encore de placer de nouvelles orientations qui s’articulent sur le sens de responsabilité, d’efficacité et surtout d intégrité et de capacité de communiquer .

A travers un riche débat animé l’assemblée est sortie avec la consignation de plusieurs recommandations pouvant constituer une relance dynamique de travail au niveau de la coordination régionale d’où la création d’un poste d’adjoint coordinateur aura pour mission d’apporter de nouveaux créneaux qui pourraient servir d’expérience dans les missions d’intérêt général notamment celle de la protection du consommateur et de son environnement ., cette mise en place de nouveaux mécanismes de communication permettent de promouvoir à travers le programme d’activité établie aurait une particularité d’être réalisé en équipe.

En terme de la deuxième journée de formation, le service de communication de la SONELGAZ a de son coté présenté aux participants des explications sur la principale cause des accidents du gaz et les moyens de protection des risques et du danger ;

En fin d’après midi de la deuxième journée de formation monsieur Zebdi mustapha a devant l’assistance clôturé les travaux.

O.Rayan